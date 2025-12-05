Évènement la fabrique des bénévoles LE CAP Metz

Évènement la fabrique des bénévoles

LE CAP 1 avenue Robert Schuman Metz Moselle

Vendredi 2025-12-05 14:00:00

2025-12-06 20:00:00

2025-12-05

Chaque année, le 5 décembre, a lieu la Journée Mondiale du Bénévolat.

Une occasion spéciale pour reconnaître et célébrer l’engagement de millions de personnes à travers le monde. Venez rencontrer des associations messines pour l’événement La Fabrique des Bénévoles .

Vous pourrez Trouver des missions de bénévolat ; découvrir la vie associative messine ; emprunter un bénévole et échanger avec lui sur son parcours d’engagement.

En partenariat avec l’association CRAFTED MARKET.Tout public

57000 Moselle Grand Est

English :

December 5 is World Volunteer Day.

A special occasion to recognize and celebrate the commitment of millions of people around the world. Come and meet associations from Metz for the Fabrique des Bénévoles event.

You’ll be able to: find volunteer assignments; discover the life of associations in Metz; borrow a volunteer and talk to him or her about his or her commitment.

In partnership with CRAFTED MARKET.

