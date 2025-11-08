Évènement la rentrée littéraire dans les médiathèques de Metz AGORA Metz

Évènement la rentrée littéraire dans les médiathèques de Metz

AGORA 4 rue Théodore de Gargan Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 10:30:00

fin : 2025-11-08 11:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Chaque année, les Bibliothèques-Médiathèques de Metz célèbrent la rentrée littéraire. Plus de 400 nouvelles sorties sont attendues et les bibliothécaires vous en proposent une sélection à découvrir en ligne et dans leurs rayons. Un événement littéraire incontournable, ponctué de lectures et de rencontres d’auteurs !

Au programme de cette matinée Présentation de livres L’homme et la vie sauvage .

Sur le site des BMM, découvrez les nouveautés préférées des bibliothécaires, à réserver sur notre catalogue et récupérer dans un point du réseau, ou lire en ebooks sur Limédia Mosaïque. Jusqu’au 5 novembre, suivez les sélections des prix littéraires (Fémina, Renaudot, Goncourt, Médicis), et découvrez leurs lauréats.Tout public

0 .

AGORA 4 rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est

English :

Every year, Metz’s media libraries celebrate the start of the new literary season. Over 400 new releases are expected, and librarians offer you a selection to discover online and on their shelves. A literary event not to be missed, punctuated by readings and meetings with authors!

On the program this morning: Book presentation: L’homme et la vie sauvage .

On the BMM website, discover the librarians’ favorite new releases, to reserve from our catalog and pick up at a network point, or read as ebooks on Limédia Mosaïque. Until November 5, follow the literary prize selections (Fémina, Renaudot, Goncourt, Médicis), and discover their winners.

German :

Jedes Jahr feiern die Bibliothèques-Médiathèques de Metz den literarischen Herbst. Mehr als 400 Neuerscheinungen werden erwartet, und die Bibliothekare stellen Ihnen eine Auswahl davon vor, die Sie online und in ihren Regalen entdecken können. Ein unumgängliches literarisches Ereignis, das von Lesungen und Autorenbegegnungen begleitet wird!

Auf dem Programm stehen an diesem Vormittag: Buchvorstellung: L’homme et la vie sauvage (Der Mensch und die Wildnis).

Entdecken Sie auf der Website der BMM die von den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren bevorzugten Neuerscheinungen, die Sie in unserem Katalog reservieren und in einer Filiale des Netzwerks abholen können, oder lesen Sie sie als Ebooks auf Limédia Mosaïque. Verfolgen Sie bis zum 5. November die Auswahl der Literaturpreise (Fémina, Renaudot, Goncourt, Médicis) und lernen Sie die Gewinner kennen.

Italiano :

Ogni anno le mediateche di Metz celebrano l’inizio della nuova stagione letteraria. Sono attese più di 400 novità e i bibliotecari hanno preparato una selezione da scoprire online e sugli scaffali. Un evento letterario imperdibile, scandito da letture e incontri con gli autori!

In programma per questa mattina: Presentazione del libro L’homme et la vie sauvage .

Sul sito del BMM, scoprite le novità preferite dai bibliotecari, che potrete prenotare dal nostro catalogo e ritirare in uno dei punti vendita della rete, oppure leggere in ebook su Limédia Mosaïque. Fino al 5 novembre, seguite le selezioni dei premi letterari (Fémina, Renaudot, Goncourt, Médicis) e scoprite i loro vincitori.

Espanol :

Cada año, las mediatecas de Metz celebran el inicio de la nueva temporada literaria. Se esperan más de 400 nuevos títulos, y los bibliotecarios han preparado una selección para que los descubra en línea y en sus estanterías. Una cita literaria ineludible, salpicada de lecturas y encuentros con los autores

En el programa de esta mañana: Presentación del libro L’homme et la vie sauvage .

En la página web de la BMM, descubra las novedades favoritas de los bibliotecarios, que podrá reservar en nuestro catálogo y recoger en uno de los puntos de venta de la red, o leer en formato ebook en Limédia Mosaïque. Hasta el 5 de noviembre, siga las selecciones de los premios literarios (Fémina, Renaudot, Goncourt, Médicis) y descubra a sus ganadores.

