Evènement Lacq-Orthez, terre de vin Hall du MIX Mourenx

Hall du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Reconnus au niveau international pour ses qualités, le Jurançon est une des plus grandes richesses de notre terroir. Venez découvrir tous ses secrets lors d’une soirée festive exceptionnelle autour des chants et des musiques béarnaises. Les viticulteurs du territoire seront présents pour vous faire découvrir leur production et vous offrir des dégustations gratuites. .

Hall du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr

