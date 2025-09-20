Événement Lancement de la saison culturelle Mellow Yellow + Lalo + La Bande à Tyrex Ville Junguenay + Bleu Pluriel Trégueux

Événement Lancement de la saison culturelle Mellow Yellow + Lalo + La Bande à Tyrex Ville Junguenay + Bleu Pluriel Trégueux samedi 20 septembre 2025.

Événement Lancement de la saison culturelle Mellow Yellow + Lalo + La Bande à Tyrex

Ville Junguenay + Bleu Pluriel Rue de la Ville Junguenay Trégueux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 17:30:00

fin : 2025-09-20 21:00:00

Date(s) :

2025-09-20

En 2025, Bleu pluriel a 30 ans et pour célébrer cet anniversaire, nous vous proposons de faire le plein de spectacles gratuits le samedi 20 septembre !

17h30 à la Ville Junguenay Mellow Yellow Cie TBTF (Too busy To Funk)

Cirque contemporain Tout public dès 5 ans Gratuit

Dans cette pièce de cirque architecturée avec soin, où la vie du quotidien et la performance se côtoient, les membres du collectif TBTF se plaisent à transformer des notions concrètes en notions abstraites jusqu’à les rendre totalement absurdes.

Entre des balles de jonglage en l’air, quelques notes de musique et des jeux d’acteurs surprenants, le temps semble comme suspendu.

Poursuivez la soirée à Bleu pluriel !

19h Concert de Lalo dans le hall avec la participation des bénévoles

Apéro-partagé Bleu pluriel vous offre un verre et vous invite à cuisiner et à venir partager vos plus belles recettes de cakes, quiches et autres plaisirs salés-sucrés !

20h Vidéo de présentation de la saison puis spectacle et concert de la Bande à Tyrex .

Ville Junguenay + Bleu Pluriel Rue de la Ville Junguenay Trégueux 22950 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 71 31 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Événement Lancement de la saison culturelle Mellow Yellow + Lalo + La Bande à Tyrex Trégueux a été mis à jour le 2025-08-28 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme