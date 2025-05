Evénement | Le festival des abbayes – Peyrehorade, 6 juin 2025 20:30, Peyrehorade.

Landes

Evénement | Le festival des abbayes Eglise Saint Martin Peyrehorade Landes

Début : 2025-06-06 20:30:00

fin : 2025-06-06

2025-06-06

La Balaguera Polyphonies du Béarn et de Gascogne.

La Balaguera c’est le Vent du Sud qui vient avec les voix, faire vivre le répertoire de Chant Polyphonique traditionnel des Pyrénées gasconnes, trésor du Patrimoine oral et vivant inscrit à l’inventaire national du Patrimoine culturel immatériel…

Balaguera chante l’amour en cercle parfait comme le veut la tradition…

Elle accompagne la transhumance et nous fait connaître et partager la polyphonie ancestrale du Béarn et de Gascogne. .

Eglise Saint Martin

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 57 20 92 festivalabbayes40@orange.fr

