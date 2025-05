Evénement | Le festival des abbayes – Sorde-l’Abbaye, 15 juin 2025 17:00, Sorde-l'Abbaye.

Landes

Evénement | Le festival des abbayes Eglise Abbatiale Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 17:00:00

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

Ces solistes accomplies transforment sans complexe le quintette à cordes en un terrain de jeu, s’affranchissant des codes et du cérémonial des concerts classiques. La spontanéité, le charme et l’humour donnent à ces musiciennes exceptionnelles un rayonnement singulier. Qu’elles réinventent les grands classiques ou défendent un tango maîtrisé, elles offrent leur passion à tous les répertoires. .

Eglise Abbatiale

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 57 20 92 festivalabbayes40@orange.fr

English : Evénement | Le festival des abbayes

Smoking Joséphine: five sparkling virtuosos with an intriguing name?

These accomplished soloists unabashedly transform the string quintet into a playground, freeing themselves from the codes and ceremonial of classical concerts.

German : Evénement | Le festival des abbayes

Smoking Joséphine: fünf spritzige Virtuosinnen mit einem Namen, der fasziniert?

Diese versierten Solistinnen verwandeln das Streichquintett in eine Spielwiese und befreien sich von den Codes und dem Zeremoniell klassischer Konzerte.

Italiano :

Smoking Joséphine: cinque frizzanti virtuosi dal nome intrigante?

Questi abili solisti non si fanno scrupolo di trasformare il quintetto d’archi in un parco giochi, liberandosi dai codici e dal cerimoniale dei concerti classici.

Espanol : Evénement | Le festival des abbayes

Smoking Joséphine: cinco virtuosos chispeantes con un nombre intrigante?

Estos solistas consumados no tienen reparos en transformar el quinteto de cuerda en un patio de recreo, liberándose de los códigos y el ceremonial de los conciertos clásicos.

