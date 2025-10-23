Évènement le fort du mal Saint-Julien-lès-Metz

Évènement le fort du mal Saint-Julien-lès-Metz jeudi 23 octobre 2025.

Évènement le fort du mal

Saint-Julien-lès-Metz Moselle

Tarif : 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-23 20:00:00

fin : 2025-11-01 23:59:00

2025-10-23

Il est de retour pour cette édition 2025, et comme chaque année, la production se décharge de toute la responsabilité de ses agissements

Le Fort du Mal est un parc immersif accessible librement avec un billet daté pour une soirée précise.

Une fois à l’intérieur, vous évoluez à pied à travers plusieurs parcours et attractions, dans l’esprit de maisons hantées, dans lesquels vous pouvez entrer librement.

Plus de 50 comédiens vous plongent dans une expérience ultra-immersive et terrifiante.

Chaque zone a son ambiance, ses surprises et ses rencontres inquiétantes…Adultes

Saint-Julien-lès-Metz 57070 Moselle Grand Est contact@lefortdumal.fr

English :

He’s back for this 2025 edition, and like every year, the production team is absolving itself of all responsibility for his actions

Le Fort du Mal is an immersive park freely accessible with a ticket dated for a specific evening.

Once inside, you walk through a series of haunted-house-style trails and attractions, which you are free to enter.

Over 50 actors immerse you in an ultra-immersive and terrifying experience.

Each zone has its own atmosphere, surprises and unsettling encounters?

German :

In der Ausgabe 2025 ist er wieder da, und wie jedes Jahr schiebt die Produktion die Verantwortung für seine Taten von sich weg

Das Fort des Bösen ist ein immersiver Park, der mit einem datierten Ticket für einen bestimmten Abend frei zugänglich ist.

Sobald Sie sich im Inneren befinden, bewegen Sie sich zu Fuß durch mehrere Parcours und Attraktionen im Stil von Spukhäusern, die Sie frei betreten können.

Mehr als 50 Schauspieler versetzen Sie in ein ultra-immersives und erschreckendes Erlebnis.

Jeder Bereich hat seine eigene Atmosphäre, seine eigenen Überraschungen und unheimlichen Begegnungen

Italiano :

È tornato per questa edizione 2025 e, come ogni anno, la casa di produzione si è assentata da ogni responsabilità per le sue azioni

Il Forte del Male è un parco immersivo liberamente accessibile con un biglietto datato per una specifica serata.

Una volta entrati, si percorre una serie di percorsi e attrazioni in stile casa stregata, a cui si può accedere liberamente.

Più di 50 attori vi immergeranno in un’esperienza ultra-immersiva e terrificante.

Ogni zona ha la sua atmosfera, le sue sorprese e i suoi incontri inquietanti?

Espanol :

Ha vuelto para esta edición de 2025 y, como cada año, la productora se exime de toda responsabilidad por sus actos

El Fuerte del Mal es un parque inmersivo al que se accede libremente con una entrada fechada para una noche concreta.

Una vez dentro, se recorren una serie de senderos y atracciones al estilo de las casas encantadas, en las que se puede entrar libremente.

Más de 50 actores le sumergen en una experiencia ultra inmersiva y terrorífica.

Cada zona tiene su propia atmósfera, sorpresas y encuentros inquietantes?

