Événement Le Printemps des Poètes

Dans plusieurs ville de Plaine Commune Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-03-20

Le Printemps des poètes est une manifestation nationale et internationale qui a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. Le thème 2026 sera La liberté. Force vive, déployée .

.

Dans plusieurs ville de Plaine Commune Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Event Le Printemps des Poètes

Le Printemps des poètes is a national and international event that aims to raise awareness of poetry in all its forms. The theme for 2026 will be ‘Freedom: a living force, unleashed’.

L’événement Événement Le Printemps des Poètes Saint-Denis a été mis à jour le 2026-03-10 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes