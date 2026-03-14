Événement Le Printemps des Poètes Saint-Denis
Événement Le Printemps des Poètes Saint-Denis vendredi 20 mars 2026.
Événement Le Printemps des Poètes
Dans plusieurs ville de Plaine Commune Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-03-20
Le Printemps des poètes est une manifestation nationale et internationale qui a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. Le thème 2026 sera La liberté. Force vive, déployée .
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Dans plusieurs ville de Plaine Commune Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France
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English : Event Le Printemps des Poètes
Le Printemps des poètes is a national and international event that aims to raise awareness of poetry in all its forms. The theme for 2026 will be ‘Freedom: a living force, unleashed’.
L’événement Événement Le Printemps des Poètes Saint-Denis a été mis à jour le 2026-03-10 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes