Évènement Le Sentier des Lanternes du Département de la Moselle

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 17:00:00

fin : 2025-12-30 21:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-12-24 2025-12-26

Arpenter le Sentier des Lanternes, à Metz, c’est ouvrir le livre des merveilleuses histoires de Noël et se laisser gagner par l’imaginaire des fêtes et la candeur de l’enfance. 2 000 lanternes leds, économes en énergie, rendent hommage aux personnages et aux festivités de Noël, invitant les visiteurs à déambuler à leur rencontre au gré d’univers poétiques et joyeux.

Initiative féerique du Département de la Moselle, le Sentier des Lanternes retrouve le square Boufflers et ses arbres bicentenaires, sur l’Esplanade à Metz.Tout public

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Strolling along the Sentier des Lanternes in Metz is like opening the book of wonderful Christmas stories and letting yourself be swept away by the festive imagination and candor of childhood. 2,000 energy-saving LED lanterns pay homage to the characters and festivities of Christmas, inviting visitors to stroll along and meet them in a poetic and joyful universe.

An enchanting initiative of the Moselle department, the Sentier des Lanternes returns to the Square Boufflers and its bicentenary trees, on the Esplanade in Metz.

German :

Ein Spaziergang auf dem Sentier des Lanternes in Metz bedeutet, das Buch der wunderbaren Weihnachtsgeschichten zu öffnen und sich von der Vorstellungskraft der Feste und der Unschuld der Kindheit anstecken zu lassen. 2.000 energiesparende LED-Laternen huldigen den Figuren und Festlichkeiten des Weihnachtsfestes und laden die Besucher ein, ihnen in poetischen und fröhlichen Welten zu begegnen.

Der Sentier des Lanternes, eine märchenhafte Initiative des Departements Moselle, findet sich auf dem Square Boufflers mit seinen 200 Jahre alten Bäumen auf der Esplanade in Metz wieder.

Italiano :

Passeggiare lungo il Sentier des Lanternes di Metz è come aprire un libro di meravigliose storie di Natale e lasciarsi trasportare dal mondo immaginario delle feste e dal candore dell’infanzia. 2.000 lanterne LED a risparmio energetico rendono omaggio ai personaggi e alle festività del Natale, invitando i visitatori a girovagare e a incontrarli in un mondo poetico e gioioso.

Incantevole iniziativa del Dipartimento della Mosella, il Sentiero delle Lanterne tornerà nella piazza Boufflers e nei suoi alberi di 200 anni sull’Esplanade di Metz.

Espanol :

Pasear por el Sentier des Lanternes de Metz es como abrir un libro de maravillosos cuentos de Navidad y dejarse llevar por el mundo imaginario de las fiestas y el candor de la infancia. 2.000 linternas LED de bajo consumo rinden homenaje a los personajes y las fiestas de Navidad, invitando a los visitantes a pasear y conocerlos en un mundo poético y alegre.

Encantadora iniciativa del Departamento del Mosela, la Ruta de los Faroles volverá a la plaza Boufflers y a sus árboles bicentenarios de la explanada de Metz.

