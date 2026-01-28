Évènement – Le temps en mouvement Maison de la Conversation Paris
Alors, vidons nos mains est une pièce de danse contemporaine qui interroge notre rapport au temps dans un monde toujours plus rapide. À travers des corps en surcadence et des contrastes entre frénésie et ralentissement, la pièce explore nos contradictions face à l’accélération de nos rythmes de vie.
Atelier de médiation autour du spectacle : un temps d’échange et de pratique dansée avec les danseur·se·s de la compagnie, pour explorer ensemble notre rapport au temps.
L’atelier est facultatif : vous pouvez participer à l’atelier, assister uniquement au spectacle, ou venir aux deux.
➤ Tenue confortable conseillée & une bouteille d’eau
Date
Vendredi 6 février 2026
Horaires
• 19h – 20h : atelier participatif (ouvert à toutes et tous, sans prérequis)
• 20h30-22h : présentation d’extraits du spectacle (30 min), suivie d’un temps d’échange avec le public
Tarif
Gratuit
Le café de la Conversation vous accueillera pendant la soirée.
Comment venir ?
maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
