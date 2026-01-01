Evènement Les Nuits de la lecture

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24 23:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Les Nuits de la lecture reviennent pour une 10e édition sur le thème Villes et campagnes .

Les Nuits de la lecture reviennent pour une 10e édition sur le thème Villes et campagnes .

Les 10e Nuits de la lecture, organisées pour la cinquième année par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 21 au 25 janvier 2026. Le public sera invité à se réunir à l’occasion de milliers d’événements physiques et numériques autour du thème Villes et campagnes .

A Wintzenheim la journée du 24 janvier sera consacrée à cet événement avec un programme d’animations (programmation complète à venir dans les prochaines semaines).

Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer qu’il y aura des lectures, du conte, de la musique et des ateliers d’écriture. 0 .

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 60 17 arthuss@mairie-wintzenheim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reading Nights are back for a 10th edition on the theme of Towns and Countryside .

L’événement Evènement Les Nuits de la lecture Wintzenheim a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme de Colmar