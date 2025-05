Evènement Les prémices d’été – Domaine Château Bizard Allan, 5 juin 2025 18:30, Allan.

Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Une entrée avec un verre gravé du Domaine.

Début : 2025-06-05 18:30:00

fin : 2025-06-05 20:30:00

2025-06-05

Et si vous goûtiez à l’été… avant l’heure ?

Domaine Château Bizard 460 chemin de Bizard

Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

How about a taste of summer? before its time?

German :

Wie wäre es, wenn Sie den Sommer vorzeitig erleben würden?

Italiano :

Che ne dite di un assaggio d’estate prima del tempo?

Espanol :

¿Qué te parece saborear el verano antes de tiempo?

