Evènement littéraire et exposition – Oberbruck, 14 juin 2025 11:00, Oberbruck.

Haut-Rhin

Evènement littéraire et exposition Rue de Buhl Oberbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-14 11:00:00

fin : 2025-06-15 19:00:00

Date(s) :

2025-06-14

L’épopée du textile dans la vallée de la Doller. Cet ouvrage retrace l’histoire de l’industrie textile qui a profondément marqué la vallée. Une petite exposition et une projection d’anciennes photos accompagneront l’événement.

Le samedi à 11h, Théo Behra, doctorant à l’Université de Strasbourg et membre de la Société d’Histoire de la Vallée de Masevaux, présentera l’ouvrage. La séance sera suivie de dédicaces et d’un vin d’honneur. L’après-midi, de 15h à 19h, l’exposition et la projection resteront accessibles.

Dimanche de 11 h à 13 h aura lieu une seconde séance de dédicaces. De 15 h à 19 h l’exposition et la projection seront visibles.

Rue de Buhl

Oberbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 07 80 contacts@masevauxhistoire.fr

English :

The Doller Valley?s textile epic. This book retraces the history of the textile industry, which has had a profound impact on the valley. A small exhibition and a projection of old photos will accompany the event.

On Saturday at 11am, Théo Behra, doctoral student at Strasbourg University and member of the Société d?Histoire de la Vallée de Masevaux, will present the book. The session will be followed by book signings and a vin d?honneur. In the afternoon, from 3pm to 7pm, the exhibition and projection will remain open.

On Sunday, from 11 a.m. to 1 p.m., a second signing session will take place. From 3 pm to 7 pm, the exhibition and projection will be open to the public.

German :

Das Epos der Textilindustrie im Doller-Tal. Dieses Buch erzählt die Geschichte der Textilindustrie, die das Tal tiefgreifend geprägt hat. Eine kleine Ausstellung und eine Projektion alter Fotos werden die Veranstaltung begleiten.

Am Samstag um 11 Uhr wird Théo Behra, Doktorand an der Universität Straßburg und Mitglied der Société d’Histoire de la Vallée de Masevaux, das Buch vorstellen. Im Anschluss an die Sitzung werden Signierstunden und ein Ehrenwein angeboten. Am Nachmittag, von 15 bis 19 Uhr, bleiben die Ausstellung und die Vorführung zugänglich.

Am Sonntag findet von 11:00 bis 13:00 Uhr eine zweite Signierstunde statt. Von 15.00 bis 19.00 Uhr sind die Ausstellung und der Film zu sehen.

Italiano :

L’epopea tessile della Valle di Doller. Il libro ripercorre la storia dell’industria tessile, che ha avuto un profondo impatto sulla valle. Una piccola mostra e una proiezione di foto d’epoca accompagneranno l’evento.

Sabato alle 11, Théo Behra, dottorando all’Università di Strasburgo e membro della Société d’Histoire de la Vallée de Masevaux, presenterà il libro. Seguiranno le firme dei libri e un ricevimento. Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 19.00, la mostra e la proiezione rimarranno aperte al pubblico.

Una seconda sessione di firme si terrà domenica dalle 11.00 alle 13.00. Dalle 15.00 alle 19.00, la mostra e la proiezione saranno aperte al pubblico.

Espanol :

La epopeya textil del Valle de Doller. Este libro recorre la historia de la industria textil, que ha tenido un profundo impacto en el valle. Una pequeña exposición y una proyección de fotos antiguas acompañarán el acto.

El sábado a las 11h, Théo Behra, doctorando de la Universidad de Estrasburgo y miembro de la Société d’Histoire de la Vallée de Masevaux, presentará el libro. A continuación, tendrá lugar la firma de libros y una recepción. Por la tarde, de 15.00 a 19.00 horas, la exposición y la proyección permanecerán abiertas al público.

El domingo, de 11.00 a 13.00 horas, se celebrará una segunda sesión de firmas. De 15.00 a 19.00 horas, la exposición y la proyección permanecerán abiertas al público.

L’événement Evènement littéraire et exposition Oberbruck a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach