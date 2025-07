Événement Maison des Vins Charentais Cognac

Événement Maison des Vins Charentais Cognac jeudi 3 juillet 2025.

Événement Maison des Vins Charentais

26 avenue de Lattre de Tassigny 16100 COGNAC Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-03 18:00:00

fin : 2025-07-10 22:00:00

Date(s) :

2025-07-03 2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31

Le jeudi, c’est Afterwork à la Maison des Vins Charentais et ce pour tout l’été ! Spécial Chardonnay, Accord huîtres & vins ou encore soirée espagnole avec sangria et planches apéritives , découvrez chaque semaine un thème différent !

.

26 avenue de Lattre de Tassigny 16100 COGNAC Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 22 00 00 mdv@vindepayscharentais.fr

English :

Thursdays are afterwork days at the Maison des Vins Charentais, all summer long! Whether it’s a Chardonnay special, an oyster and wine pairing or a Spanish evening with sangria and aperitif platters, discover a different theme every week!

German :

Donnerstags ist Afterwork im Maison des Vins Charentais, und das den ganzen Sommer lang! Chardonnay-Spezial, Austern & Weine oder ein spanischer Abend mit Sangria und Aperitifbrettern entdecken Sie jede Woche ein anderes Thema!

Italiano :

Il giovedì è il giorno del dopolavoro alla Maison des Vins Charentais per tutta l’estate! Che si tratti di uno speciale Chardonnay, di un abbinamento ostriche e vino o di una serata spagnola con sangria e aperitivi, ogni settimana c’è un tema diverso!

Espanol :

Los jueves son días de afterwork en la Maison des Vins Charentais durante todo el verano Ya sea un Chardonnay especial, un maridaje de ostras y vino o una velada española con sangría y bandejas de aperitivos, ¡cada semana hay un tema diferente!

L’événement Événement Maison des Vins Charentais Cognac a été mis à jour le 2025-06-28 par Destination Cognac