EVENEMENT MÉDIATIONS LA MODE RÉINVENTE MAILLOL ET PICASSO GALERIES LAFAYETTE Perpignan

EVENEMENT MÉDIATIONS LA MODE RÉINVENTE MAILLOL ET PICASSO
GALERIES LAFAYETTE 1 Place de la Résistance Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-25 15:00:00
fin : 2026-02-25 17:00:00
2026-02-25
Aux Galeries Lafayette, découvrez le travail de la filière mode autour de la précédente exposition, Maillol–Picasso; Défier l’Idéal classique.
English :
At Galeries Lafayette, discover the work of the fashion department around the previous exhibition, Maillol-Picasso: Defying the Classical Ideal.
