EVENEMENT MÉDIATIONS LA MODE RÉINVENTE MAILLOL ET PICASSO GALERIES LAFAYETTE Perpignan

EVENEMENT MÉDIATIONS LA MODE RÉINVENTE MAILLOL ET PICASSO

GALERIES LAFAYETTE 1 Place de la Résistance Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

2026-02-25

Aux Galeries Lafayette, découvrez le travail de la filière mode autour de la précédente exposition, Maillol–Picasso; Défier l’Idéal classique.

English :

At Galeries Lafayette, discover the work of the fashion department around the previous exhibition, Maillol-Picasso: Defying the Classical Ideal.

