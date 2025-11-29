Evènement Mois sans tabac & Santé Bucco-dentaire Place de la Bastille Paris

La CPTS Paris 12 vous invite à un grand événement de prévention et de sensibilisation à l’occasion du Mois Sans Tabac et de la Santé Bucco-Dentaire.

L’objectif ? Informer et échanger avec le grand public sur le tabagisme et les maladies liées au souffle, au travers d’animations gratuites pour tous.

Au programme, de 12h à 17h, des animations ludiques et interactives pour tous :

A Bout de Souffle ! : Appartement témoin pour réaliser ce qu’est la BPCO.

Vélo Smoothie : Pédalez pour faire votre propre boisson saine !

Tir à la Sarbacane : Exercice ludique pour la maîtrise du souffle.

Escape Game : Un jeu pour s’informer de manière ludique.

L’EXPO² : Une exposition sur la BPCO

Fresque du Souffle : Pour comprendre l’impact du tabac.

Venez échanger avec vos professionnels de santé du 12ème arrondissement.

Événement gratuit et en accès libre.

Le samedi 29 novembre 2025

de 12h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Place de la Bastille Pl. de la Bastille 75004 Paris

https://cpts-france.fr/cpts-paris12/public-les-couleurs-de-la-sante-2-2/public-novembre/ +33764240368 antoine.schmitz@cptsparis12.fr