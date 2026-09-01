Informations pratiques

L’Hôpital-du-Grosbois

Evènement Mur des Jardins en loue Lison

Maison Cusenier, 35 Grande rue L’Hôpital-du-Grosbois Doubs

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 17:00:00

fin : 2026-09-30 19:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Dans le DOUBS (25)

Partez pour une aventure créative et collective !

Habitants du territoire, petits et grands à partir de 8 ans, je vous invite à participer à une série d’ateliers créatifs et artistiques autour des végétaux qui nous entourent de Septembre à Octobre 2026.

Chacun pourra créer ses propres éléments et contribuer à une œuvre collective inspirée par les jardins, les paysages et la nature de notre territoire.

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Collecter, observer, expérimenter, créer…

Chaque atelier sera l’occasion de prendre le temps d’explorer une technique artistique, d’expérimenter avec les matières naturelles et de laisser libre cours à sa créativité.

Les créations réalisées par les participants seront ensuite réunies pour donner naissance, petit à petit, au Mur des Jardins : un herbier artistique collectif en Loue-Lison.

Une œuvre créée par les habitants, pour raconter leur territoire. .

Maison Cusenier, 35 Grande rue L’Hôpital-du-Grosbois 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Evènement Mur des Jardins en loue Lison

L’événement Evènement Mur des Jardins en loue Lison L’Hôpital-du-Grosbois a été mis à jour le 2026-09-01 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)