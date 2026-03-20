Événement Nature & Vous A la rencontre du hérisson

Esquerchin Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Découvrez la vie secrète du hérisson et les gestes simples pour le protéger dans son jardin. L’atelier permet de comprendre les enjeux liés à la biodiversité et aux continuités écologiques.

Atelier accessible pour les enfants à partir de 6 ans. Veillez à bien vérifier l’âge minimum requis. L’animateur se réserve la possibilité de refuser un participant si la condition d’âge n’était pas respectée. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com

Découvrez la vie secrète du hérisson et les gestes simples pour le protéger dans son jardin. L’atelier permet de comprendre les enjeux liés à la biodiversité et aux continuités écologiques.

Atelier accessible pour les enfants à partir de 6 ans. Veillez à bien vérifier l’âge minimum requis. L’animateur se réserve la possibilité de refuser un participant si la condition d’âge n’était pas respectée. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com .

Esquerchin 59553 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com

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English :

Discover the secret life of the hedgehog and the simple steps you can take to protect it in your garden. The workshop helps you understand the challenges of biodiversity and ecological continuity.

Open to children aged 6 and over. Please check the minimum age requirement. The workshop leader reserves the right to refuse a participant if the age requirement is not met. Children must be accompanied by an adult.

If you no longer wish to take part in this activity, please let us know as soon as possible so that another person can register.

For further information, please contact: 03 27 99 91 81 or environnement@douaisis-agglo.com

L’événement Événement Nature & Vous A la rencontre du hérisson Esquerchin a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis