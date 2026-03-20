Évènement Nature & Vous A l’écoute des oiseaux Aubigny-au-Bac

Évènement Nature & Vous A l’écoute des oiseaux

Rue de la Plage Aubigny-au-Bac Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 07:45:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Une sortie nature pour apprendre à reconnaître les chants d’oiseaux et comprendre leur rôle dans les écosystèmes. L’animation aborde également la Trame Verte et Bleue et son importance pour la circulation des espèces.

Atelier accessible pour les enfants à partir de 6 ans. Veillez à bien vérifier l’âge minimum requis. L’animateur se réserve la possibilité de refuser un participant si la condition d’âge n’était pas respectée. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Prévoir pour ce rendez-vous

– 1 bouteille d’eau

– 1 tenue et des chaussures adaptées

i vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com

Une sortie nature pour apprendre à reconnaître les chants d’oiseaux et comprendre leur rôle dans les écosystèmes. L’animation aborde également la Trame Verte et Bleue et son importance pour la circulation des espèces.

Atelier accessible pour les enfants à partir de 6 ans. Veillez à bien vérifier l’âge minimum requis. L’animateur se réserve la possibilité de refuser un participant si la condition d’âge n’était pas respectée. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Prévoir pour ce rendez-vous

– 1 bouteille d’eau

– 1 tenue et des chaussures adaptées

i vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com .

Rue de la Plage Aubigny-au-Bac 59265 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com

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English :

A nature outing to learn how to recognize bird songs and understand their role in ecosystems. The activity also looks at the Green and Blue Network and its importance for the circulation of species.

The workshop is open to children aged 6 and over. Please check the minimum age requirement. The workshop leader reserves the right to refuse a participant if the age requirement is not met. Children must be accompanied by an adult.

Please bring

– 1 bottle of water

– 1 suitable outfit and shoes

f you no longer wish to take part in this activity, please let us know as soon as possible so that someone else can sign up.

For further information, please contact: 03 27 99 91 81 or environnement@douaisis-agglo.com

L’événement Évènement Nature & Vous A l’écoute des oiseaux Aubigny-au-Bac a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis