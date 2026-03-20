Événement Nature & Vous Apéros faits maison gourmands et malins

Place Roger Salengro Guesnain Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Un atelier cuisine gourmand pour apprendre à réaliser des apéritifs sains et faits maison. Tartinades végétales, chips de légumes et apéritifs équilibrés pour revisiter les moments conviviaux en famille tout en limitant les produits industriels.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com

Un atelier cuisine gourmand pour apprendre à réaliser des apéritifs sains et faits maison. Tartinades végétales, chips de légumes et apéritifs équilibrés pour revisiter les moments conviviaux en famille tout en limitant les produits industriels.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com .

Place Roger Salengro Guesnain 59287 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com

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English :

A gourmet cooking workshop to learn how to make healthy, homemade aperitifs. Vegetable spreads, vegetable chips and balanced aperitifs to revisit convivial family moments while limiting the use of industrial products.

If you no longer wish to take part in this activity, please let us know as soon as possible so that another person can sign up.

For further information, please contact: 03 27 99 91 81 or environnement@douaisis-agglo.com

L’événement Événement Nature & Vous Apéros faits maison gourmands et malins Guesnain a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis