Événement Nature & Vous Araignées Et si on changeait de regard ? Lallaing

Événement Nature & Vous Araignées Et si on changeait de regard ?

Rue de la Scarpe Lallaing Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 12:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Une balade originale pour mieux connaître les araignées, dépasser les peurs et découvrir leur utilité dans la nature. Une approche pédagogique et rassurante, adaptée aux enfants.

Prévoir pour ce rendez-vous

– 1 bouteille d’eau

– 1 tenue et des chaussures adaptées

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com

Une balade originale pour mieux connaître les araignées, dépasser les peurs et découvrir leur utilité dans la nature. Une approche pédagogique et rassurante, adaptée aux enfants.

Prévoir pour ce rendez-vous

– 1 bouteille d’eau

– 1 tenue et des chaussures adaptées

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com .

Rue de la Scarpe Lallaing 59167 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com

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English :

An original walk to learn more about spiders, overcome fears and discover their usefulness in nature. An educational and reassuring approach, suitable for children.

What to bring

– 1 bottle of water

– 1 outfit and suitable shoes

If you no longer wish to take part in this activity, please let us know as soon as possible so that someone else can sign up.

For further information, please contact: 03 27 99 91 81 or environnement@douaisis-agglo.com

L’événement Événement Nature & Vous Araignées Et si on changeait de regard ? Lallaing a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis