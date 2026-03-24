Événement Nature & Vous Balade en vélo pour découvrir le géocaching

Hamel Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte du territoire et de sa biodiversité lors d’une balade à vélo à la recherche de nos géocaches ! Grâce à l’application Géocaching®, partez à la recherche des caches dissimulées sur le circuit autour des marais. Une belle occasion de partager un moment en famille tout en encourageant la mobilité douce et découvrir la nature !

Cette animation est à réaliser en autonomie sur toute la journée. Vous devez télécharger l’application Géocaching® pour participer.

Temps de la boucle Autour des marais ​

– En vélo 35 min

– A pied 3h

Prévoir pour ce rendez-vous:

– Votre vélo

– Une bonne paire de chaussure

– Une bouteille d’eau

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com

Partez à la découverte du territoire et de sa biodiversité lors d’une balade à vélo à la recherche de nos géocaches ! Grâce à l’application Géocaching®, partez à la recherche des caches dissimulées sur le circuit autour des marais. Une belle occasion de partager un moment en famille tout en encourageant la mobilité douce et découvrir la nature !

Cette animation est à réaliser en autonomie sur toute la journée. Vous devez télécharger l’application Géocaching® pour participer.

Temps de la boucle Autour des marais ​

– En vélo 35 min

– A pied 3h

Prévoir pour ce rendez-vous:

– Votre vélo

– Une bonne paire de chaussure

– Une bouteille d’eau

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com .

Hamel 59151 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the area and its biodiversity on a bike ride in search of our geocaches! Thanks to the Géocaching® application, set off in search of the caches hidden on the circuit around the marshes. It’s a great way to share family time, encourage soft mobility and discover nature!

This activity can be enjoyed independently throughout the day. You need to download the Geocaching® application to take part.

Time required for the Around the marshes loop?

– By bike: 35 min

– On foot 3h

Please bring

– Your bike

– A good pair of shoes

– A bottle of water

For further information, please contact: 03 27 99 91 81 or environnement@douaisis-agglo.com

L’événement Événement Nature & Vous Balade en vélo pour découvrir le géocaching Hamel a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis