Événement Nature & Vous Balade en vélo pour découvrir le géocaching Hamel
Événement Nature & Vous Balade en vélo pour découvrir le géocaching Hamel samedi 19 septembre 2026.
Événement Nature & Vous Balade en vélo pour découvrir le géocaching
Hamel Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Partez à la découverte du territoire et de sa biodiversité lors d’une balade à vélo à la recherche de nos géocaches ! Grâce à l’application Géocaching®, partez à la recherche des caches dissimulées sur le circuit autour des marais. Une belle occasion de partager un moment en famille tout en encourageant la mobilité douce et découvrir la nature !
Cette animation est à réaliser en autonomie sur toute la journée. Vous devez télécharger l’application Géocaching® pour participer.
Temps de la boucle Autour des marais
– En vélo 35 min
– A pied 3h
Prévoir pour ce rendez-vous:
– Votre vélo
– Une bonne paire de chaussure
– Une bouteille d’eau
Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com
Partez à la découverte du territoire et de sa biodiversité lors d’une balade à vélo à la recherche de nos géocaches ! Grâce à l’application Géocaching®, partez à la recherche des caches dissimulées sur le circuit autour des marais. Une belle occasion de partager un moment en famille tout en encourageant la mobilité douce et découvrir la nature !
Cette animation est à réaliser en autonomie sur toute la journée. Vous devez télécharger l’application Géocaching® pour participer.
Temps de la boucle Autour des marais
– En vélo 35 min
– A pied 3h
Prévoir pour ce rendez-vous:
– Votre vélo
– Une bonne paire de chaussure
– Une bouteille d’eau
Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com .
Hamel 59151 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the area and its biodiversity on a bike ride in search of our geocaches! Thanks to the Géocaching® application, set off in search of the caches hidden on the circuit around the marshes. It’s a great way to share family time, encourage soft mobility and discover nature!
This activity can be enjoyed independently throughout the day. You need to download the Geocaching® application to take part.
Time required for the Around the marshes loop?
– By bike: 35 min
– On foot 3h
Please bring
– Your bike
– A good pair of shoes
– A bottle of water
For further information, please contact: 03 27 99 91 81 or environnement@douaisis-agglo.com
L’événement Événement Nature & Vous Balade en vélo pour découvrir le géocaching Hamel a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis