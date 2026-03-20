Événement Nature & Vous Bienvenue aux petits habitants du jardin ! Guesnain

Événement Nature & Vous Bienvenue aux petits habitants du jardin !

Place de la Liberté Guesnain Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Découvrez le rôle essentiel des pollinisateurs dans nos jardins et notre alimentation. L’animation propose des explications accessibles à tous, suivies de la fabrication de cabanes à insectes et de gîtes à coccinelles. Une activité manuelle et éducative pour favoriser la biodiversité chez soi.

Atelier accessible pour les enfants à partir de 6 ans. Veillez à bien vérifier l’âge minimum requis. L’animateur se réserve la possibilité de refuser un participant si la condition d’âge n’était pas respectée. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com

Découvrez le rôle essentiel des pollinisateurs dans nos jardins et notre alimentation. L’animation propose des explications accessibles à tous, suivies de la fabrication de cabanes à insectes et de gîtes à coccinelles. Une activité manuelle et éducative pour favoriser la biodiversité chez soi.

Atelier accessible pour les enfants à partir de 6 ans. Veillez à bien vérifier l’âge minimum requis. L’animateur se réserve la possibilité de refuser un participant si la condition d’âge n’était pas respectée. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com .

Place de la Liberté Guesnain 59287 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com

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English :

Discover the essential role played by pollinators in our gardens and food supply. The activity includes explanations accessible to all, followed by the construction of insect huts and ladybug cottages. A manual and educational activity to promote biodiversity at home.

Open to children aged 6 and over. Please check the minimum age requirement. The workshop leader reserves the right to refuse a participant if the age requirement is not met. Children must be accompanied by an adult.

If you no longer wish to take part in this activity, please let us know as soon as possible so that another person can register.

For further information, please contact: 03 27 99 91 81 or environnement@douaisis-agglo.com

L’événement Événement Nature & Vous Bienvenue aux petits habitants du jardin ! Guesnain a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis