Événement Nature & Vous Bulles de santé je crée mes boissons fermentées Flers-en-Escrebieux

Événement Nature & Vous Bulles de santé je crée mes boissons fermentées

6 rue Zoé Desprez Flers-en-Escrebieux Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Découvrez les secrets des boissons fermentées lors d’un atelier pratique et accessible. Les participants apprennent leurs bénéfices sur la santé digestive et repartent avec des conseils pour les préparer chez soi en toute simplicité. Un moment de découverte original et convivial.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com

Découvrez les secrets des boissons fermentées lors d’un atelier pratique et accessible. Les participants apprennent leurs bénéfices sur la santé digestive et repartent avec des conseils pour les préparer chez soi en toute simplicité. Un moment de découverte original et convivial.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com .

6 rue Zoé Desprez Flers-en-Escrebieux 59128 Nord Hauts-de-France environnement@douaisis-agglo.com

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English :

Discover the secrets of fermented beverages in a practical and accessible workshop. Participants learn about their benefits for digestive health, and leave with tips on how to prepare them easily at home. An original and convivial moment of discovery.

If you no longer wish to take part in this event, please let us know as soon as possible so that another person can sign up.

For further information, please contact: 03 27 99 91 81 or environnement@douaisis-agglo.com

L’événement Événement Nature & Vous Bulles de santé je crée mes boissons fermentées Flers-en-Escrebieux a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis