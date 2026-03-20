Événement Nature & Vous Des fleurs qui ne fanent jamais

Rue des chasse marées Bugnicourt Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Un atelier créatif pour petits et grands, où le papier recyclé devient une matière première pour fabriquer de jolies fleurs décoratives. L’occasion de sensibiliser au réemploi tout en développant la créativité..

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81

Un atelier créatif pour petits et grands, où le papier recyclé devient une matière première pour fabriquer de jolies fleurs décoratives. L’occasion de sensibiliser au réemploi tout en développant la créativité..

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 .

Rue des chasse marées Bugnicourt 59151 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com

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English :

A creative workshop for young and old, where recycled paper becomes a raw material for making pretty decorative flowers. An opportunity to raise awareness of reuse while developing creativity…

If you no longer wish to take part in this activity, please let us know as soon as possible so that someone else can sign up.

For further information, please contact: 03 27 99 91 81

L’événement Événement Nature & Vous Des fleurs qui ne fanent jamais Bugnicourt a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis