Événement Nature & Vous Imaginer un potager durable et vivant Sin-le-Noble

Événement Nature & Vous Imaginer un potager durable et vivant

Chemin de la Grelinette Sin-le-Noble Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Cet atelier accompagne les familles dans la conception d’un potager durable. Rotation des cultures, plantes compagnes, haies variées et respect des cycles naturels sont abordés pour une gestion éco-responsable du jardin, favorable à la biodiversité.

Atelier accessible aux adultes.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com

Cet atelier accompagne les familles dans la conception d’un potager durable. Rotation des cultures, plantes compagnes, haies variées et respect des cycles naturels sont abordés pour une gestion éco-responsable du jardin, favorable à la biodiversité.

Atelier accessible aux adultes.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com .

Chemin de la Grelinette Sin-le-Noble 59450 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com

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English :

This workshop helps families design a sustainable vegetable garden. Crop rotation, companion plants, varied hedges and respect for natural cycles are all covered for eco-responsible garden management that promotes biodiversity.

Workshop open to adults.

If you no longer wish to take part in this workshop, please let us know as soon as possible so that another person can register.

For further information, please contact: 03 27 99 91 81 or environnement@douaisis-agglo.com

L’événement Événement Nature & Vous Imaginer un potager durable et vivant Sin-le-Noble a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis