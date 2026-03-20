Événement Nature & Vous La cuisine végétale

102 rue Louis Delfosse Cuincy Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Cet atelier propose de découvrir une cuisine végétale simple, équilibrée et savoureuse. Les recettes sont pensées pour plaire à toute la famille et montrer qu’il est possible de manger autrement sans frustration, tout en diversifiant son alimentation.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com

Cet atelier propose de découvrir une cuisine végétale simple, équilibrée et savoureuse. Les recettes sont pensées pour plaire à toute la famille et montrer qu’il est possible de manger autrement sans frustration, tout en diversifiant son alimentation.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com .

102 rue Louis Delfosse Cuincy 59553 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com

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English :

This workshop is an opportunity to discover simple, balanced and tasty plant-based cooking. The recipes are designed to appeal to the whole family, and show that it is possible to eat differently without frustration, while diversifying your diet.

If you no longer wish to take part in this activity, please let us know as soon as possible so that someone else can sign up.

For further information, please contact: 03 27 99 91 81 or environnement@douaisis-agglo.com

L’événement Événement Nature & Vous La cuisine végétale Cuincy a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis