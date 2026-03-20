Événement Nature & Vous Le grand voyage de l’eau

Férin Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Visitez la station d’eau potable et découvrez les différentes étapes de purification avant que notre eau devienne potable.

Atelier accessible pour les enfants à partir de 8 ans. Veillez à bien vérifier l’âge minimum requis. L’animateur se réserve la possibilité de refuser un participant si la condition d’âge n’était pas respectée. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com

Visitez la station d’eau potable et découvrez les différentes étapes de purification avant que notre eau devienne potable.

Atelier accessible pour les enfants à partir de 8 ans. Veillez à bien vérifier l’âge minimum requis. L’animateur se réserve la possibilité de refuser un participant si la condition d’âge n’était pas respectée. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com .

Férin 59169 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit the drinking water station and learn about the various purification stages before our water becomes drinkable.

Workshop open to children aged 8 and over. Please check the minimum age requirement. The workshop leader reserves the right to refuse a participant if the age requirement is not met. Children must be accompanied by an adult.

If you no longer wish to take part in this activity, please let us know as soon as possible so that another person can register.

For further information, please contact: 03 27 99 91 81 or environnement@douaisis-agglo.com

L’événement Événement Nature & Vous Le grand voyage de l’eau Férin a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis