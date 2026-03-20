Événement Nature & Vous Les petits remèdes par l’alimentation

Estrées Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Plantes, épices et aliments du quotidien peuvent devenir de précieux alliés pour le bien-être. Cet atelier permet de découvrir les vertus d’aliments courants (ail, gingembre,mie, etc.) et leurs usages traditionnels et nutritionnels dans une démarche de prévention.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com

Plantes, épices et aliments du quotidien peuvent devenir de précieux alliés pour le bien-être. Cet atelier permet de découvrir les vertus d’aliments courants (ail, gingembre,mie, etc.) et leurs usages traditionnels et nutritionnels dans une démarche de prévention.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com .

Estrées 59151 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com

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English :

Plants, spices and everyday foods can become precious allies for well-being. This workshop will help you discover the virtues of common foods (garlic, ginger, crumb, etc.) and their traditional and nutritional uses in a preventive approach.

If you no longer wish to take part in this activity, please let us know as soon as possible so that another person can register.

For further information, please contact: 03 27 99 91 81 or environnement@douaisis-agglo.com

L’événement Événement Nature & Vous Les petits remèdes par l’alimentation Estrées a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis