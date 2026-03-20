Événement Nature & Vous Manger malin Au rythme des saisons Fressain

Événement Nature & Vous Manger malin Au rythme des saisons

12 impasse Albert Lanvin Fressain Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

À travers cet atelier, petits et grands apprennent à reconnaître les fruits et légumes de saison. L’atelier permet de comprendre pourquoi manger de saison est bon pour la santé, le budget et l’environnement, tout en donnant des idées simples pour les intégrer facilement dans les repas familiaux.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com

À travers cet atelier, petits et grands apprennent à reconnaître les fruits et légumes de saison. L’atelier permet de comprendre pourquoi manger de saison est bon pour la santé, le budget et l’environnement, tout en donnant des idées simples pour les intégrer facilement dans les repas familiaux.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com .

12 impasse Albert Lanvin Fressain 59234 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com

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English :

In this workshop, young and old alike will learn to recognize seasonal fruits and vegetables. The workshop explains why eating in season is good for your health, your budget and the environment, and gives simple ideas for incorporating them into family meals.

If you no longer wish to take part in this activity, please let us know as soon as possible so that someone else can sign up.

For further information, please contact: 03 27 99 91 81 or environnement@douaisis-agglo.com

L’événement Événement Nature & Vous Manger malin Au rythme des saisons Fressain a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis