Événement Nature & Vous Marcher, observer, s’émerveiller Flines-lez-Raches

Événement Nature & Vous Marcher, observer, s’émerveiller

Place Henri Martel Flines-lez-Raches Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 12:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Une randonnée accessible à toute la famille pour observer la faune, la flore et les paysages locaux. Un moment de détente et de découverte pour se reconnecter à la nature.

Prévoir pour ce rendez-vous

– 1 bouteille d’eau

– 1 tenue et des chaussures adaptées

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com

Une randonnée accessible à toute la famille pour observer la faune, la flore et les paysages locaux. Un moment de détente et de découverte pour se reconnecter à la nature.

Prévoir pour ce rendez-vous

– 1 bouteille d’eau

– 1 tenue et des chaussures adaptées

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com .

Place Henri Martel Flines-lez-Raches 59148 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com

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English :

A hike for the whole family to observe the local fauna, flora and landscapes. A moment of relaxation and discovery to reconnect with nature.

What to bring

– 1 bottle of water

– 1 suit and suitable shoes

If you no longer wish to take part in this activity, please let us know as soon as possible so that someone else can sign up.

For further information, please contact: 03 27 99 91 81 or environnement@douaisis-agglo.com

L’événement Événement Nature & Vous Marcher, observer, s’émerveiller Flines-lez-Raches a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis