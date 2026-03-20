Événement Nature & Vous Marcher, observer, s’émerveiller Flines-lez-Raches
Événement Nature & Vous Marcher, observer, s’émerveiller Flines-lez-Raches samedi 15 août 2026.
Événement Nature & Vous Marcher, observer, s’émerveiller
Place Henri Martel Flines-lez-Raches Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 12:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Une randonnée accessible à toute la famille pour observer la faune, la flore et les paysages locaux. Un moment de détente et de découverte pour se reconnecter à la nature.
Prévoir pour ce rendez-vous
– 1 bouteille d’eau
– 1 tenue et des chaussures adaptées
Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com
Une randonnée accessible à toute la famille pour observer la faune, la flore et les paysages locaux. Un moment de détente et de découverte pour se reconnecter à la nature.
Prévoir pour ce rendez-vous
– 1 bouteille d’eau
– 1 tenue et des chaussures adaptées
Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com .
Place Henri Martel Flines-lez-Raches 59148 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A hike for the whole family to observe the local fauna, flora and landscapes. A moment of relaxation and discovery to reconnect with nature.
What to bring
– 1 bottle of water
– 1 suit and suitable shoes
If you no longer wish to take part in this activity, please let us know as soon as possible so that someone else can sign up.
For further information, please contact: 03 27 99 91 81 or environnement@douaisis-agglo.com
L’événement Événement Nature & Vous Marcher, observer, s’émerveiller Flines-lez-Raches a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis