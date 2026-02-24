Événement Nature & Vous Mon balcon se mange ! Douai

Événement Nature & Vous Mon balcon se mange !

4401 Route de Tournai Douai Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Même sans jardin, il est possible de cultiver ! Cet atelier donne des conseils pratiques pour faire pousser fruits, légumes et aromates sur un balcon ou une petite terrasse. Les familles découvrent comment produire facilement une partie de leur alimentation, même en milieu urbain.

Un temps d’échange participatif pour partager expériences et solutions autour du jardinage naturel. Paillage, gestion des gourmands, lutte contre les escargots… chacun repart avec des astuces concrètes pour un potager plus sain et plus productif.

Atelier accessible pour les enfants à partir de 6 ans. Veillez à bien vérifier l’âge minimum requis. L’animateur se réserve la possibilité de refuser un participant si la condition d’âge n’était pas respectée. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com

Même sans jardin, il est possible de cultiver ! Cet atelier donne des conseils pratiques pour faire pousser fruits, légumes et aromates sur un balcon ou une petite terrasse. Les familles découvrent comment produire facilement une partie de leur alimentation, même en milieu urbain.

Un temps d’échange participatif pour partager expériences et solutions autour du jardinage naturel. Paillage, gestion des gourmands, lutte contre les escargots… chacun repart avec des astuces concrètes pour un potager plus sain et plus productif.

Atelier accessible pour les enfants à partir de 6 ans. Veillez à bien vérifier l’âge minimum requis. L’animateur se réserve la possibilité de refuser un participant si la condition d’âge n’était pas respectée. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com .

4401 Route de Tournai Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com

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English :

Even without a garden, it’s possible to grow! This workshop gives practical advice on how to grow fruit, vegetables and herbs on a balcony or small terrace. Families discover how to easily produce part of their own diet, even in an urban environment.

A time for sharing experiences and solutions around natural gardening. Mulching, gourmet management, snail control? everyone leaves with practical tips for a healthier, more productive vegetable garden.

This workshop is open to children aged 6 and over. Please check the minimum age requirement. The workshop leader reserves the right to refuse a participant if the age requirement is not met. Children must be accompanied by an adult.

If you no longer wish to take part in this activity, please let us know as soon as possible so that another person can register.

For further information, please contact: 03 27 99 91 81 or environnement@douaisis-agglo.com

L’événement Événement Nature & Vous Mon balcon se mange ! Douai a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis