Événement Nature & Vous Mon dressing écoreponsable Courchelettes

Événement Nature & Vous Mon dressing écoreponsable

Rue Fernand Stassin Courchelettes Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-24 12:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Sensibilisation à l’impact environnemental du textile et aux solutions pour consommer autrement. L’atelier se termine par un troc de vêtements entre participants et la fabrication d’une poudre détachante naturelle, dans une ambiance conviviale.

Prévoir pour ce rendez-vous

– Des contenants adaptés pour repartir avec vos réalisations

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81

Sensibilisation à l’impact environnemental du textile et aux solutions pour consommer autrement. L’atelier se termine par un troc de vêtements entre participants et la fabrication d’une poudre détachante naturelle, dans une ambiance conviviale.

Prévoir pour ce rendez-vous

– Des contenants adaptés pour repartir avec vos réalisations

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 .

Rue Fernand Stassin Courchelettes 59552 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com

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English :

Raising awareness of the environmental impact of textiles and solutions for alternative consumption. The workshop ends with participants swapping clothes and making a natural stain-removing powder, in a convivial atmosphere.

What to bring

– Suitable containers to take your creations home with you

If you no longer wish to take part in this activity, please let us know as soon as possible so that someone else can sign up.

For further information, please contact: 03 27 99 91 81

L’événement Événement Nature & Vous Mon dressing écoreponsable Courchelettes a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis