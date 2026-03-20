Événement Nature & Vous Multiplier ses plantes, c’est facile ! Flines-lez-Raches

Événement Nature & Vous Multiplier ses plantes, c’est facile !

26 rue Pierre Brossolette Flines-lez-Raches Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Apprenez à multiplier vos plantes facilement et à moindre coût. Cet atelier pratique permet de comprendre les techniques de bouturage et de marcottage, accessibles même aux débutants, pour enrichir son jardin ou ses jardinières.

Prévoir pour ce rendez-vous

– Des gants de jardinage

Atelier accessible pour les enfants à partir de 6 ans. Veillez à bien vérifier l’âge minimum requis. L’animateur se réserve la possibilité de refuser un participant si la condition d’âge n’était pas respectée. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com

Apprenez à multiplier vos plantes facilement et à moindre coût. Cet atelier pratique permet de comprendre les techniques de bouturage et de marcottage, accessibles même aux débutants, pour enrichir son jardin ou ses jardinières.

Prévoir pour ce rendez-vous

– Des gants de jardinage

Atelier accessible pour les enfants à partir de 6 ans. Veillez à bien vérifier l’âge minimum requis. L’animateur se réserve la possibilité de refuser un participant si la condition d’âge n’était pas respectée. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com .

26 rue Pierre Brossolette Flines-lez-Raches 59128 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com

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English :

Learn how to multiply your plants easily and inexpensively. This hands-on workshop teaches even beginners how to use cuttings and layering techniques to enrich your garden or window boxes.

Please bring along

– Gardening gloves

Workshop open to children aged 6 and over. Please check the minimum age requirement. The workshop leader reserves the right to refuse a participant if the age requirement is not met. Children must be accompanied by an adult.

If you no longer wish to take part in this activity, please let us know as soon as possible so that another person can sign up.

For further information, please contact: 03 27 99 91 81 or environnement@douaisis-agglo.com

L’événement Événement Nature & Vous Multiplier ses plantes, c’est facile ! Flines-lez-Raches a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis