Événement Nature & Vous Peindre la nature autrement Rue du Moulinel Cantin

Événement Nature & Vous Peindre la nature autrement

Rue du Moulinel Parking à l’entrée du site Cantin Nord

Tarif : -5 – -5 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 10:00:00

fin : 2026-10-31 13:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Un atelier artistique pour découvrir une espèce locale à travers la peinture. Les participants développent leur créativité tout en apprenant à mieux connaître la faune ou la flore du territoire.

Atelier accessible aux adultes.

Prévoir pour ce rendez-vous

– 1 tenue et des chaussures adaptées

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com

Un atelier artistique pour découvrir une espèce locale à travers la peinture. Les participants développent leur créativité tout en apprenant à mieux connaître la faune ou la flore du territoire.

Atelier accessible aux adultes.

Prévoir pour ce rendez-vous

– 1 tenue et des chaussures adaptées

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com .

Rue du Moulinel Parking à l’entrée du site Cantin 59169 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com

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English :

An artistic workshop to discover a local species through painting. Participants develop their creativity while learning more about the local flora and fauna.

Workshop open to adults.

What to bring

– 1 outfit and suitable shoes

If you no longer wish to take part in this activity, please let us know as soon as possible so that someone else can sign up.

For further information, please contact: 03 27 99 91 81 or environnement@douaisis-agglo.com

L’événement Événement Nature & Vous Peindre la nature autrement Cantin a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis