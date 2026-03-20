Événement Nature & Vous Saveurs d’automne dans l’assiette

Rue Simone Veil Sin-le-Noble Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :

2026-10-17

À l’arrivée de l’automne, venez cuisiner des recettes de saison chaleureuses et réconfortantes. Cet atelier met à l’honneur les produits locaux et permet de repartir avec des idées faciles à reproduire à la maison.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com

À l’arrivée de l’automne, venez cuisiner des recettes de saison chaleureuses et réconfortantes. Cet atelier met à l’honneur les produits locaux et permet de repartir avec des idées faciles à reproduire à la maison.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com .

Rue Simone Veil Sin-le-Noble 59450 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As autumn arrives, come and cook up some warm and comforting seasonal recipes. This workshop showcases local produce and gives you ideas you can easily reproduce at home.

If you no longer wish to take part in this activity, please let us know as soon as possible so that someone else can sign up.

For further information, please contact: 03 27 99 91 81 or environnement@douaisis-agglo.com

L’événement Événement Nature & Vous Saveurs d’automne dans l’assiette Sin-le-Noble a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis