Événement Nature & Vous Secrets et astuces d’un potager au naturel Arleux

Événement Nature & Vous Secrets et astuces d’un potager au naturel

Rue du bias Chemin des biselles Arleux Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-18

​Un temps d’échange participatif pour partager expériences et solutions autour du jardinage naturel. Paillage, gestion des gourmands, lutte contre les escargots… chacun repart avec des astuces concrètes pour un potager plus sain et plus productif.

Atelier accessible pour les adultes.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com

​Un temps d’échange participatif pour partager expériences et solutions autour du jardinage naturel. Paillage, gestion des gourmands, lutte contre les escargots… chacun repart avec des astuces concrètes pour un potager plus sain et plus productif.

Atelier accessible pour les adultes.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com .

Rue du bias Chemin des biselles Arleux 59151 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com

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English :

a time for sharing experiences and solutions around natural gardening. Mulching, gourmet management, snail control? everyone leaves with practical tips for a healthier, more productive vegetable garden.

Workshop open to adults.

If you no longer wish to take part in this activity, please let us know as soon as possible so that someone else can sign up.

For further information, please contact: 03 27 99 91 81 or environnement@douaisis-agglo.com

L’événement Événement Nature & Vous Secrets et astuces d’un potager au naturel Arleux a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis