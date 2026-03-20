Événement Nature & Vous Sur la piste des animaux Lambres-lez-Douai

Événement Nature & Vous Sur la piste des animaux

22 rue Pasteur Lambres-lez-Douai Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Une animation ludique spécialement conçue pour les enfants afin d’apprendre à reconnaître les traces et indices laissés par les animaux. Une vraie enquête grandeur nature !

Atelier accessible pour les enfants à partir de 6 ans. Veillez à bien vérifier l’âge minimum requis. L’animateur se réserve la possibilité de refuser un participant si la condition d’âge n’était pas respectée. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com

Une animation ludique spécialement conçue pour les enfants afin d’apprendre à reconnaître les traces et indices laissés par les animaux. Une vraie enquête grandeur nature !

Atelier accessible pour les enfants à partir de 6 ans. Veillez à bien vérifier l’âge minimum requis. L’animateur se réserve la possibilité de refuser un participant si la condition d’âge n’était pas respectée. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com .

22 rue Pasteur Lambres-lez-Douai 59553 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com

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English :

A fun activity specially designed for children to learn how to recognize animal tracks and clues. A real life-size investigation!

Open to children aged 6 and over. Please check the minimum age requirement. The activity leader reserves the right to refuse a participant if the age requirement is not met. Children must be accompanied by an adult.

If you no longer wish to take part in this activity, please let us know as soon as possible so that another person can register.

For further information, please contact: 03 27 99 91 81 or environnement@douaisis-agglo.com

L’événement Événement Nature & Vous Sur la piste des animaux Lambres-lez-Douai a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis