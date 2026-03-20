Événement Nature & Vous Un potager économe en eau

122 rue du maréchal de Lattre de Tassign Flers-en-Escrebieux Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Cet atelier donne des clés pour jardiner en économisant l’eau choix des essences, techniques d’arrosage et astuces pour un potager plus résilient face au changement climatique.

Animation reservée aux adultes.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com

Cet atelier donne des clés pour jardiner en économisant l’eau choix des essences, techniques d’arrosage et astuces pour un potager plus résilient face au changement climatique.

Animation reservée aux adultes.

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com .

122 rue du maréchal de Lattre de Tassign Flers-en-Escrebieux 59128 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com

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English :

This workshop provides the keys to water-saving gardening: choice of species, watering techniques and tips for a more resilient vegetable garden in the face of climate change.

For adults only.

If you no longer wish to take part in this activity, please let us know as soon as possible so that another person can sign up.

For further information, please contact: 03 27 99 91 81 or environnement@douaisis-agglo.com

L’événement Événement Nature & Vous Un potager économe en eau Flers-en-Escrebieux a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis