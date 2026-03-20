Événement Nature & Vous Une cuisine zéro déchet, pas à pas Aubigny-au-Bac

Événement Nature & Vous Une cuisine zéro déchet, pas à pas

Rue Jean Simon Dumont Aubigny-au-Bac Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Cet atelier propose de fabriquer des alternatives durables aux produits jetables bee-wrap pour conserver les aliments et liquide vaisselle maison. Des solutions concrètes pour réduire les déchets au quotidien.

Prévoir pour ce rendez-vous

– Des contenants adaptés pour repartir avec vos réalisations

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81

Cet atelier propose de fabriquer des alternatives durables aux produits jetables bee-wrap pour conserver les aliments et liquide vaisselle maison. Des solutions concrètes pour réduire les déchets au quotidien.

Prévoir pour ce rendez-vous

– Des contenants adaptés pour repartir avec vos réalisations

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 .

Rue Jean Simon Dumont Aubigny-au-Bac 59265 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com

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English :

In this workshop, you’ll learn how to make sustainable alternatives to disposable products: bee-wrap for food preservation and homemade washing-up liquid. Concrete solutions for reducing everyday waste.

What to bring

– Suitable containers to take home your creations

If you no longer wish to take part in this event, please let us know as soon as possible so that someone else can sign up.

For further information, please contact: 03 27 99 91 81

L’événement Événement Nature & Vous Une cuisine zéro déchet, pas à pas Aubigny-au-Bac a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis