Événement Nature & Vous Une maison propre, au naturel Arleux

Événement Nature & Vous Une maison propre, au naturel

2 Rue de la Chaussée Arleux Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Apprenez à fabriquer vous-même des produits ménagers simples, efficaces et économiques. Crème à récurer, spray multi-usage et gel vinaigre permettent de réduire les produits chimiques à la maison tout en protégeant la santé de toute la famille.

Prévoir pour ce rendez-vous

– Des contenants adaptés pour repartir avec vos réalisations

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81

Apprenez à fabriquer vous-même des produits ménagers simples, efficaces et économiques. Crème à récurer, spray multi-usage et gel vinaigre permettent de réduire les produits chimiques à la maison tout en protégeant la santé de toute la famille.

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– Des contenants adaptés pour repartir avec vos réalisations

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 .

2 Rue de la Chaussée Arleux 59151 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81

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English :

Learn how to make simple, effective and economical household products yourself. Scrubbing cream, multi-purpose spray and vinegar gel make it possible to reduce the use of chemicals in the home, while protecting the health of the whole family.

What to bring

– Suitable containers to take home your creations

If you no longer wish to take part in this activity, please let us know as soon as possible so that another person can sign up.

For further information, please contact: 03 27 99 91 81

L’événement Événement Nature & Vous Une maison propre, au naturel Arleux a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis