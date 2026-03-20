Événement Nature & Vous Visite de la sablière d’Hamel Hamel

Événement Nature & Vous Visite de la sablière d’Hamel

Chemin de Tortequesne Hamel Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Découvrez le fonctionnement d’une sablière, son rôle dans l’aménagement du territoire et les impacts environnementaux associés. Une visite instructive pour mieux comprendre les liens entre activités humaines et biodiversité.

Prévoir pour ce rendez-vous

– 1 bouteille d’eau

– 1 tenue et des chaussures adaptées

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com

Découvrez le fonctionnement d’une sablière, son rôle dans l’aménagement du territoire et les impacts environnementaux associés. Une visite instructive pour mieux comprendre les liens entre activités humaines et biodiversité.

Prévoir pour ce rendez-vous

– 1 bouteille d’eau

– 1 tenue et des chaussures adaptées

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com .

Chemin de Tortequesne Hamel 59151 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com

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English :

Discover how a sand pit works, its role in regional development and the associated environmental impacts. An instructive visit to better understand the links between human activities and biodiversity.

What to bring

– 1 bottle of water

– 1 suit and appropriate footwear

If you no longer wish to take part in this activity, please let us know as soon as possible so that someone else can sign up.

For further information, please contact: 03 27 99 91 81 or environnement@douaisis-agglo.com

L’événement Événement Nature & Vous Visite de la sablière d’Hamel Hamel a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis