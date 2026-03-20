Événement Nature & Vous Voyageurs ailés les secrets de la migration Aubigny-au-Bac

Événement Nature & Vous Voyageurs ailés les secrets de la migration

Rue de la plage Aubigny-au-Bac Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Comprenez les phénomènes de migration et les défis rencontrés par les oiseaux. L’atelier met en lumière l’importance des corridors écologiques pour leur survie.

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est une campagne annuelle de sensibilisation sur la conservation des oiseaux migrateurs et de leurs habitats. Avec sa portée mondiale, cette journée constitue un outil efficace pour contribuer à sensibiliser le monde aux menaces qui pèsent sur les oiseaux migrateurs, à leur importance écologique et à leur conservation.

Chaque année, des gens du monde entier agissent et organisent des événements publics tels que des festivals d’oiseaux, des programmes éducatifs, des expositions et des excursions d’observation des oiseaux pour célébrer cette journée.

Prévoir pour ce rendez-vous

– 1 bouteille d’eau

– 1 tenue et des chaussures adaptées

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com

Comprenez les phénomènes de migration et les défis rencontrés par les oiseaux. L’atelier met en lumière l’importance des corridors écologiques pour leur survie.

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est une campagne annuelle de sensibilisation sur la conservation des oiseaux migrateurs et de leurs habitats. Avec sa portée mondiale, cette journée constitue un outil efficace pour contribuer à sensibiliser le monde aux menaces qui pèsent sur les oiseaux migrateurs, à leur importance écologique et à leur conservation.

Chaque année, des gens du monde entier agissent et organisent des événements publics tels que des festivals d’oiseaux, des programmes éducatifs, des expositions et des excursions d’observation des oiseaux pour célébrer cette journée.

Prévoir pour ce rendez-vous

– 1 bouteille d’eau

– 1 tenue et des chaussures adaptées

Si vous ne souhaitez plus participer à cette animation, merci de nous en faire part dans les plus brefs délais afin de permettre à une autre personne de s’inscrire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com .

Rue de la plage Aubigny-au-Bac 59265 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 91 81 environnement@douaisis-agglo.com

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English :

Understand migration phenomena and the challenges faced by birds. The workshop highlights the importance of ecological corridors for their survival.

World Migratory Bird Day is an annual campaign to raise awareness about the conservation of migratory birds and their habitats. With its global reach, the day is an effective tool to help raise awareness of the threats facing migratory birds, their ecological importance and their conservation.

Every year, people around the world take action and organize public events such as bird festivals, educational programs, exhibitions and birdwatching tours to celebrate the day.

Plan to attend:

– 1 bottle of water

– 1 suit and suitable shoes

If you no longer wish to take part in this activity, please let us know as soon as possible so that someone else can sign up.

For further information, please contact: 03 27 99 91 81 or environnement@douaisis-agglo.com

L’événement Événement Nature & Vous Voyageurs ailés les secrets de la migration Aubigny-au-Bac a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Douaisis