Évènement nouvel an des cultures du Monde, LES PETITES CANTINES METZ Metz

Évènement nouvel an des cultures du Monde

LES PETITES CANTINES METZ 4A rue Belle Isle Metz Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date :

Mercredi 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

MultiPerspectives a le plaisir d’annoncer l’ouverture des inscriptions pour le Nouvel An des Cultures du Monde !

Soutenue par la @fondationdefrance en Grand Est, cette soirée reflète l’esprit interculturel et multilingue de notre association.

Si vous n’avez pas de soirée de Nouvel An prévue, rejoignez-nous pour un moment convivial, festif et multiculturel pour accueillir la nouvelle année !

Buffet, cocktail, animations et musiques du monde, et même une Tombola vous attendent !

Les places sont limitées inscrivez-vous dès maintenant !Tout public

LES PETITES CANTINES METZ 4A rue Belle Isle Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

MultiPerspectives is pleased to announce the opening of registrations for the New Year of World Cultures!

Supported by the @fondationdefrance en Grand Est, this evening reflects the intercultural and multilingual spirit of our association.

If you don?t have a New Year?s Eve party planned, join us for a convivial, festive and multicultural moment to welcome in the New Year!

Buffet, cocktails, entertainment, world music and even a Tombola await you!

Places are limited register now!

