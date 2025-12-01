Évènement nouvel an des cultures du Monde, LES PETITES CANTINES METZ Metz
Évènement nouvel an des cultures du Monde
LES PETITES CANTINES METZ 4A rue Belle Isle Metz Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
MultiPerspectives a le plaisir d’annoncer l’ouverture des inscriptions pour le Nouvel An des Cultures du Monde !
Soutenue par la @fondationdefrance en Grand Est, cette soirée reflète l’esprit interculturel et multilingue de notre association.
Si vous n’avez pas de soirée de Nouvel An prévue, rejoignez-nous pour un moment convivial, festif et multiculturel pour accueillir la nouvelle année !
Buffet, cocktail, animations et musiques du monde, et même une Tombola vous attendent !
Les places sont limitées inscrivez-vous dès maintenant !Tout public
English :
MultiPerspectives is pleased to announce the opening of registrations for the New Year of World Cultures!
Supported by the @fondationdefrance en Grand Est, this evening reflects the intercultural and multilingual spirit of our association.
If you don?t have a New Year?s Eve party planned, join us for a convivial, festive and multicultural moment to welcome in the New Year!
Buffet, cocktails, entertainment, world music and even a Tombola await you!
Places are limited register now!
