Événement Open Saint-Brieuc Armor Agglomération Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc

Début : 2026-02-22

fin : 2026-03-01

2026-02-22

Un événement incontournable en Bretagne. Du tennis de très haut niveau !

Le court central sera installé dans l’une des plus grandes salles de la région, la Salle STEREDENN à Brézillet 2500 places et de 8000 à 10000 spectateurs attendus.

Traditionnellement situé à quelques semaines de Roland-Garros, notre tournoi est l’opportunité idéale pour se préparer à cette épreuve du Grand Chelem. C’est pourquoi les joueurs de très haut niveau sont au rendez-vous de l’Open Saint-Brieuc Armor Agglomération.

L’Open Saint-Brieuc Armor Agglomération est un tournoi de tennis de l’ATP Challenger Tour.

Animée par une équipe organisatrice expérimentée et motivée, soutenue par des partenaires et des bénévoles fortement mobilisés, cette nouvelle édition réunit toutes les conditions pour faire de ce grand moment un événement particulièrement réussi ! .

Rue Pierre de Coubertin Gymnase Steredenn Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

