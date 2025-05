Événement Paroles d’Exil « Une jungle » – Au boulodrome de Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur, 27 juin 2025 20:00, Luz-Saint-Sauveur.

Spectacle « Une Jungle » Danse sur le fil de l’exil par la Compagnie Chao.S.

Une programmation en partenariat avec l’association Jazz Pyr’, dans le cadre du festival Paroles d’exil, organisé par l’association Accueil d’Azun.

Les poètes déclarent que jamais plus un homme sur cette planète n’aura à fouler une terre étrangère, toute terre lui sera native, ni ne restera en marge d’une citoyenneté, chaque citoyenneté le touchant de ses grâces, et que celle-ci, soucieuse de la diversité du monde, ne saurait décider des bagages et outils culturels qu’il lui plaira de choisir.

— Déclaration des poètes Patrick Chamoiseau

Deux êtres, tour à tour bousculés, enlisés, percutés, écrasés, propulsés par une destinée qui s’impose à eux l’exil.

Leur jeu est dans l’action, celle qui nous fait avancer coûte que coûte.

Une Jungle, c’est l’émotion brute née de l’errance de corps nomades livrés à eux-mêmes.

La pièce est écrite de bout en bout, comme un fil inéluctable, un destin qui se trace sans possibilité d’en dévier.

Une Jungle est une tentative une prise de parole poétique, un besoin urgent de saisir la danse pour qu’elle soutienne ce premier pas vers l’autre.

Tarifs adulte 10€ enfant 5€ réduit 6€ .

Au boulodrome de Luz-Saint-Sauveur 24, place Saint Clément

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

English :

Show « Une Jungle » ? Dance on the edge of exile by Compagnie Chao.S.

Programmed in partnership with the Jazz Pyr? association, as part of the Paroles d?exil festival organized by the Accueil d?Azun association.

« The poets declare that never again will a man on this planet have to tread a foreign land every land will be native to him nor will he remain on the bangs of a citizenship, every citizenship touching him with its graces, and that this citizenship, mindful of the diversity of the world, cannot decide what baggage and cultural tools it will be pleased to choose. »

? Declaration of the poets ? Patrick Chamoiseau

Two beings, in turn jostled, bogged down, collided, crushed, propelled by a destiny that imposes itself on them: exile.

Their game is action, the kind that keeps us going, whatever the cost.

Une Jungle is the raw emotion born of the wanderings of nomadic bodies left to their own devices.

The play is written from start to finish, like an inescapable thread, a destiny that cannot be deviated from.

Une Jungle is an attempt: a poetic statement, an urgent need to grasp dance so that it can support this first step towards the other.

German :

Aufführung « Une Jungle » ? Tanz auf dem Drahtseil des Exils von der Compagnie Chao.S.

Ein Programm in Zusammenarbeit mit dem Verein Jazz Pyr? im Rahmen des Festivals Paroles d’exil, das vom Verein Accueil d’Azun organisiert wird.

« Die Dichter erklären, dass nie wieder ein Mensch auf diesem Planeten ein fremdes Land betreten muss, denn jedes Land ist ihm eingeboren, noch wird er am Rande einer Staatsbürgerschaft bleiben, denn jede Staatsbürgerschaft berührt ihn mit ihren Gnaden, und dass diese, in Sorge um die Vielfalt der Welt, nicht über das Gepäck und die kulturellen Werkzeuge entscheiden kann, die er wählen möchte. »

? Erklärung der Dichter? Patrick Chamoiseau

Zwei Menschen, abwechselnd gehetzt, festgefahren, gerammt, zerquetscht, angetrieben von einem Schicksal, das sich ihnen aufzwingt: dem Exil.

Ihr Spiel besteht in der Aktion, die uns um jeden Preis vorantreibt.

Une Jungle ist die rohe Emotion, die aus der Wanderung von Nomadenkörpern entsteht, die sich selbst überlassen sind.

Das Stück ist von Anfang bis Ende geschrieben, wie ein unausweichlicher Faden, ein Schicksal, das sich abzeichnet, ohne die Möglichkeit, davon abzuweichen.

Une Jungle ist ein Versuch: eine poetische Stellungnahme, ein dringendes Bedürfnis, den Tanz zu ergreifen, damit er diesen ersten Schritt in Richtung des anderen unterstützt.

Italiano :

Spettacolo « Une Jungle »? Danza sull’orlo dell’esilio della Compagnie Chao.S.

Un programma in collaborazione con l’associazione Jazz Pyr?, nell’ambito del festival Paroles d’exil, organizzato dall’associazione Accueil d’Azun.

« I poeti dichiarano che mai più un uomo su questo pianeta dovrà calpestare una terra straniera, perché ogni terra sarà nativa per lui, né rimarrà ai margini di una cittadinanza, ogni cittadinanza lo toccherà con le sue grazie, e che quest’ultima, memore della diversità del mondo, non potrà decidere quale bagaglio e quali strumenti culturali si compiacerà di scegliere »

? Dichiarazione dei poeti? Patrick Chamoiseau

Due persone, a loro volta sballottate, impantanate, colpite, schiacciate, spinte da un destino che si impone loro: l’esilio.

Il loro gioco è l’azione, quella che ci fa andare avanti, a qualunque costo.

Une Jungle è l’emozione cruda che nasce dal vagabondaggio di corpi nomadi abbandonati a se stessi.

L’opera è scritta dall’inizio alla fine, come un filo ineluttabile, un destino che non può essere deviato.

Une Jungle è un tentativo: un modo poetico di parlare, un’urgenza di usare la danza per sostenere questo primo passo verso l’altro.

Espanol :

Espectáculo « Une Jungle » ? Danza al borde del exilio por Compagnie Chao.S.

Programa en colaboración con la asociación Jazz Pyr?, en el marco del festival Paroles d’exil, organizado por la asociación Accueil d’Azun.

« Los poetas declaran que nunca más un hombre de este planeta tendrá que pisar una tierra extranjera, ya que cada tierra le será propia, ni permanecerá al margen de una ciudadanía, cada ciudadanía le tocará con sus gracias, y que ésta, consciente de la diversidad del mundo, no podrá decidir qué equipaje y herramientas culturales le complacerá elegir »

? Declaración de los poetas ? Patrick Chamoiseau

Dos personas, a su vez empujadas, empantanadas, golpeadas, aplastadas, impulsadas por un destino que se les impone: el exilio.

Su juego es la acción, la que nos hace seguir adelante, cueste lo que cueste.

Une Jungle es la emoción cruda que nace del vagabundeo de los cuerpos nómadas abandonados a su suerte.

La obra está escrita de principio a fin, como un hilo ineludible, un destino del que no es posible apartarse.

Une Jungle es un intento: una forma poética de hablar, una necesidad urgente de utilizar la danza para apoyar este primer paso hacia el otro.

