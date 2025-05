Evènement permaculture – Saint-Agnant-de-Versillat, 24 mai 2025 10:00, Saint-Agnant-de-Versillat.

Creuse

Evènement permaculture l’Armandalys Saint-Agnant-de-Versillat Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 17:00:00

Date(s) :

2025-05-24

10h à 12h: initiation à la culture de champignons sur billot de bois. Expérimentation avec semences de shitakés et présentation de la culture de champignons.

14h à 17h: permaculture et design de permaculture. Présentation/discussion autour de la méthode OBREDIM FAQ. Mise en pratique avec design collectif du lieu. Venez avec un plan IGN et photos (si possible) de votre terrain.

Intervenant: Yohann Ducrot, diplômé de l’université populaire de permaculture, permaculteur designer depuis 15 ans, co-président de l’association Les vies dansent .

l’Armandalys

Saint-Agnant-de-Versillat 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine larmandalys@gmail.com

English : Evènement permaculture

German : Evènement permaculture

Italiano :

Espanol : Evènement permaculture

L’événement Evènement permaculture Saint-Agnant-de-Versillat a été mis à jour le 2025-05-07 par OT Pays Sostranien