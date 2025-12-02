EVENEMENT PIA BILAN MI PARCOURS PHASE 1 SALLE LAMINOIR Decazeville
EVENEMENT PIA BILAN MI PARCOURS PHASE 1 Mardi 2 décembre, 17h30 SALLE LAMINOIR Aveyron
L’événement du 2 décembre 2025 marque le passage de la phase 1 (2020-2025) à la phase 2(2025-2030) du projet PIA 3 – Territoires d’Innovation Pédagogique.
Il doit incarner :
● Le bilan : valoriser 5 ans de réalisations, résultats tangibles et investissements engagés.
● La projection : installer une vision de l’avenir, mobiliser et convaincre de nouveaux financeurs.
● L’écosystème : un réseau solide de partenaires académiques, institutionnels et économiques
SALLE LAMINOIR DECAZEVILLE Decazeville 12300 Aveyron Occitanie
EVENEMENT PIA BILAN MI PARCOURS PHASE 1 avec les partenaires PIA