Évènement pour les 40 ans de Retour vers le Futur Camping les 2 Pins Anould vendredi 19 septembre 2025.
Évènement pour les 40 ans de Retour vers le Futur
Camping les 2 Pins 191 Rue Léonard de Vinci Anould Vosges
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 09:00:00
fin : 2025-09-21 21:00:00
2025-09-19
Évènement tout au long du week-end, avec rassemblement de voiture (dont une DeLorean), concert de El Nino samedi à 12h, concert rock&blues de Route 68 samedi à 20h30 ; tombola avec une borne d’arcade à gagner, tirage au sort le dimanche par Kevin Pike, créateur de la Time Machine. Les fonds seront reversés à la fondation Team Fox de Michael J. Fox (maladie de Parkinson). Richie, cascadeur de Retour vers le futur 2, sera également présent.Tout public
Camping les 2 Pins 191 Rue Léonard de Vinci Anould 88650 Vosges Grand Est +33 3 29 57 11 06 campinglesdeuxpins@gmail.com
English :
An all-weekend event, with a car rally (including a DeLorean), concert by El Nino on Saturday at 12 p.m., rock&blues concert by Route 68 on Saturday at 8:30 p.m., tombola with an arcade machine to be won, and a draw on Sunday by Kevin Pike, creator of the Time Machine. Proceeds to benefit Michael J. Fox’s Team Fox Foundation (Parkinson’s disease). Richie, stuntman from Back to the Future 2, will also be present.
German :
Veranstaltung während des gesamten Wochenendes mit Autotreffen (darunter ein DeLorean), Konzert von El Nino am Samstag um 12 Uhr, Rock&Blues-Konzert von Route 68 am Samstag um 20.30 Uhr; Tombola mit einem Arcade-Terminal zu gewinnen, Verlosung am Sonntag durch Kevin Pike, den Erfinder der Time Machine. Der Erlös geht an die Team-Fox-Stiftung von Michael J. Fox (Parkinson-Krankheit). Richie, Stuntman aus « Zurück in die Zukunft 2 », wird ebenfalls anwesend sein.
Italiano :
L’evento, che durerà tutto il fine settimana, prevede un’esposizione di auto (tra cui una DeLorean), un concerto di El Nino sabato alle 12.00, un concerto rock&blues dei Route 68 sabato alle 20.30, una tombola con in palio una macchina arcade e un’estrazione domenica da parte di Kevin Pike, creatore della Macchina del Tempo. Il ricavato sarà devoluto alla Team Fox Foundation di Michael J. Fox (malattia di Parkinson). Sarà presente anche Richie, lo stuntman di Ritorno al futuro 2.
Espanol :
Este evento, que durará todo el fin de semana, incluye una exposición de coches (incluido un DeLorean), un concierto de El Niño el sábado a las 12.00 horas, un concierto de rock&blues de Route 68 el sábado a las 20.30 horas, una tómbola con una máquina recreativa para ganar y un sorteo el domingo a cargo de Kevin Pike, creador de la Máquina del Tiempo. La recaudación se destinará a la fundación Team Fox de Michael J. Fox (enfermedad de Parkinson). Richie, doble de acción de Regreso al futuro 2, también estará presente.
L’événement Évènement pour les 40 ans de Retour vers le Futur Anould a été mis à jour le 2025-08-27 par OT SAINT DIE DES VOSGES