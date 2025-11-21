Évènement Prix Koltès marathon de lectures Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Évènement Prix Koltès marathon de lectures

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 14:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Lors de ce marathon de lectures, quatre textes sélectionnés pour le Prix Bernard-Marie Koltès.

Prolonger le geste #3 et Prix du public seront mis en espace à la médiathèque Verlaine.

Dans le cadre de la 7ème édition de la Biennale Koltès.

En partenariat avec Quai Est et l’Espace Bernard-Marie Koltès de l’Université de Lorraine.Adultes

0 .

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz 57050 Moselle Grand Est

English :

During this marathon of readings, four texts will be shortlisted for the Prix Bernard-Marie Koltès.

Prolonger le geste #3 and Prix du public will be staged at the Verlaine multimedia library.

As part of the 7th edition of the Biennale Koltès.

In partnership with Quai Est and the Espace Bernard-Marie Koltès of the Université de Lorraine.

German :

Bei diesem Lesemarathon werden vier Texte für den Bernard-Marie-Koltès-Preis ausgewählt.

Prolonger le geste #3 und Prix du public werden in der Mediathek Verlaine in Szene gesetzt.

Im Rahmen der 7. Ausgabe der Koltès-Biennale.

In Partnerschaft mit Quai Est und dem Espace Bernard-Marie Koltès der Université de Lorraine.

Italiano :

Durante questa maratona di letture, quattro testi saranno selezionati per il Premio Bernard-Marie Koltès.

Prolonger le geste #3 e Prix du public saranno messi in scena presso la biblioteca multimediale Verlaine.

Nell’ambito della 7ª Biennale Koltès.

In collaborazione con il Quai Est e l’Espace Bernard-Marie Koltès dell’Université de Lorraine.

Espanol :

Durante este maratón de lecturas, se preseleccionarán cuatro textos para el Premio Bernard-Marie Koltès.

Prolonger le geste #3 y Prix du public se pondrán en escena en la biblioteca multimedia Verlaine.

En el marco de la 7ª Bienal Koltès.

En colaboración con el Quai Est y el Espacio Bernard-Marie Koltès de la Universidad de Lorena.

L’événement Évènement Prix Koltès marathon de lectures Metz a été mis à jour le 2025-10-28 par AGENCE INSPIRE METZ